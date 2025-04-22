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«Известия» публикуют эксклюзивные кадры со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда»

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Фото: Кинопоиск
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Для съемок фильма «Король и Шут. Навсегда», премьера которого запланирована на 19 февраля 2026 года, в павильоне в Санкт-Петербурге была возведена масштабная трехэтажная декорация, внешне напоминающая Колизей. Действие будущей картины разворачивается сразу после событий одноименного сериала, релиз которого состоялся на «Кинопоиске» в 2023 году. После смерти Горшок живет в мире песен «Короля и Шута» — в трактире, где он навеки хэдлайнер. На строительство сооружения ушло несколько месяцев.

«Я взял за основу шекспировский театр «Глобус», но мы сделали конструкцию более античной, похожей на Колизей. Вышел такой старинный каменный театр с ареной в центре, вокруг которой куражатся люди. Это панковский рай Горшка», — рассказал об идее художник-концептуалист Андрей Назаров.

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Ведущие роли в полном метре исполняют те же актеры, что и в сериале: Константин Плотников — Горшок, Влад Коноплев — Князь, Дарья Мельникова — Вдова, Вера Вольт — Принцесса, Илья Хвостиков — Кочерыжка. К касту присоединился Илья Гришин, который предстанет в образе Некроманта — главного антагониста предстоящей картины.

«В этот раз мы не копаемся в биографиях. На этот раз — чистая сказка, фэнтези без тормозов, абсолютная выдумка. Наш злодей — Илья Гришин, дебютант. Это не какой-то древний маразматик или Кощей с клюкой. Это молодой, харизматичный чувак — стопроцентный краш для женской аудитории. Краши в кино — must have. В его образе есть и что-то от готических романтиков, и дух раннего Дэвида Боуи. А то, что он будет петь, — это смесь «Короля и Шута» с Боуи. Такой себе гот-панк-икона из темной сказки», — говорит режиссер Рустам Мосафир.

В съемках массовых сцен в трактире было задействовано больше 200 человек. «Известия» побывали на площадке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Коль желаешь — покажу: Горшок и Князь спасут сказочный мир от Некроманта

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