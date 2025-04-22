На западе Москвы появится пять новых производств
Инвесторы получили земельные участки по льготной арендной ставке для строительства пяти производств на западе Москвы. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Чиновник напомнил, что с 2022 года для инвесторов действуют особые условия предоставления земли для строительства — льготная ставка в размере один рубль в год, пишет РИАМО. Так, в ЗАО выделили 16,1 га для предприятий по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, а также продуктов питания, отмечает НСН.
Договоры заключаются на пять лет в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
Как заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина в городе созданы максимально комфортные условия для открытия новых промышленных предприятий стратегически важных отраслей. Это позволяет инвесторам организовывать новые высокооплачиваемые рабочие места для москвичей, сообщает агентство городских новостей «Москва».