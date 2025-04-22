Контроль за детьми иностранных граждан ужесточат
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о том, что полиция, региональные департаменты и министерства образования будут обмениваться информацией о детях мигрантов. Об этом сообщили источники «Известий» 21 апреля в правительстве. Документ есть в распоряжении редакции.
«Предлагается установить передачу сведений между подразделениями МВД России и исполнительными органами регионального и муниципального уровня, осуществляющими управление в сфере образования. Планируется, что МВД будет передавать сведения о регистрации, постановке на учет и, соответственно, снятии с регистрации или учета несовершеннолетних иностранных граждан. А исполнительные органы будут передавать сведения о приеме или отчислении несовершеннолетних иностранных граждан, о результатах тестирования на знание русского языка», — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Эксперт добавил, что также предлагается установить передачу сведений в МВД о факте обращения в образовательные учреждения несовершеннолетних иностранных граждан и их законных представителей, включенных в реестр контролируемых лиц, с заявлением о приеме.
«Посредством такого реестра ведется учет иностранных граждан, находящихся в России и не имеющих законных оснований для пребывания или проживания», — резюмировал председатель правления АЮР.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Подвести под учет: школы будут передавать все данные о детях мигрантов в МВД