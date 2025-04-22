Гаджеты в России подешевели на 10-20%

Цены на гаджеты в первой половине весны по сравнению с зимними месяцами 2025 года сократились на 10–20%, рассказали «Известиям» источники, близкие к ритейлерам и дистрибьюторам, а также эксперты. Примерно настолько упала стоимость наушников, ноутбуков, смартфонов и другого, отметил источник, близкий к одному из импортеров электроники.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в среднем, за последние полтора месяца цены в наиболее популярных категориях электроники сократились примерно на 15%. Эксперт отметил, что это продолжение тренда, обозначившегося в январе-феврале.

Собеседники «Известий» особо выделяют ноутбуки — в марте и начале апреля по сравнению с январем-февралем цены на них рухнули до 20%. Сейчас многие торговые сети вынуждены распродавать эти гаджеты, закупленные по повышенному курсу доллара в конце 2024 года себе в убыток, отметил источник «Известий» в одном из вендоров. При этом в РФ уже доставляются партии товара, приобретенного после укрепления рубля, а склады и полки в магазинах надо освобождать, указывает он.

Среднее по рынку сокращение цен идет за счет небольших продавцов, доля которых достаточно высока — они быстрее реагируют на укрепления рубля, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. До лета они будут стабильными, а дальше, если курс доллара не будет расти, стоимость может снизиться еще максимум на 10%, полагает эксперт. Не исключено, к осени может даже произойти небольшая коррекция в сторону повышения, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ПК недорого: цены на гаджеты в РФ снизились на 10-20%