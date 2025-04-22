Посол РФ в Берне оценил посреднические усилия Швейцарии
Российская сторона скептически относится к инициативам Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине ввиду ее однобокой позиции.
«Прошлогодняя встреча в Бюргенштоке вполне ожидаемо стала пустой пиар-акцией без какого-либо практического результата. В настоящее время заметной активности швейцарских властей по дальнейшему продвижению так называемой «бюргенштокской» инициативы не наблюдается», — отметил в беседе с «Известиями» посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
Он напомнил о контексте прошлогодней конференции в Бюргенштоке: если местные власти еще как-то пытались закамуфлировать это мероприятие под некий «мирный саммит», то киевский режим был откровенен и совершенно не скрывал истинные цели данной встречи.
«Их было три: продвижение абсолютно неприемлемой для нас «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, расширение антироссийской коалиции за счет стран Глобального Юга, выдвижение коллективного ультиматума в адрес России. Так что подобный формат для российской стороны в принципе не может быть интересен. Надеюсь, что в Берне сделали правильные выводы из ситуации с провальным саммитом в Бюргенштоке», — отметил посол.
Швейцария не обращалась к России с предложением организации встречи президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, отметил российский посол. Он подчеркнул, что среди стран мирового большинства немало дружественно настроенных к России государств, которые на деле готовы оказывать «добрые услуги».
«До тех пор, пока официальный Берн не сменит свой недружественный курс в отношении нашей страны, о какой-либо посреднической роли конфедерации не может быть и речи. Не видим смысла действовать в ущерб российским интересам», — добавил дипломат.
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