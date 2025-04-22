Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Крымом за 40 минут
Мир
Путин заявил о провале попыток Запада нанести РФ поражение на поле боя
Мир
В МИДе указали на отсутствие ограничений на культурное сотрудничество с США
Мир
Папа римский Франциск завещал быть похороненным в римской базилике
Общество
Путин указал на необходимость соблюдать сроки восстановления новых регионов
Мир
Президент Ирана заявил о готовности к сделке с США при учете интересов Тегерана
Мир
Трамп намерен посетить похороны папы римского Франциска в Риме
Мир
В МИД РФ отметили усилия папы Франциска по защите духовных ценностей
Общество
Путин заявил о появлении на черном рынке западного оружия для Киева
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей
Общество
Путин назвал чрезвычайно важной работой расселение людей из аварийного жилья
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Общество
Россия и Казахстан обсудили в Тверской области сохранение исторической памяти о ВОВ
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

Посол РФ в Берне оценил посреднические усилия Швейцарии

0
EN
Фото: Global Look Press/Olaf Krüger
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российская сторона скептически относится к инициативам Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине ввиду ее однобокой позиции.

Переговорный фол: Россия не видит Швейцарию посредником по Украине
На чем основаны новые «мирные» инициативы Берна по урегулированию конфликта

«Прошлогодняя встреча в Бюргенштоке вполне ожидаемо стала пустой пиар-акцией без какого-либо практического результата. В настоящее время заметной активности швейцарских властей по дальнейшему продвижению так называемой «бюргенштокской» инициативы не наблюдается», — отметил в беседе с «Известиями» посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

Он напомнил о контексте прошлогодней конференции в Бюргенштоке: если местные власти еще как-то пытались закамуфлировать это мероприятие под некий «мирный саммит», то киевский режим был откровенен и совершенно не скрывал истинные цели данной встречи.

«Их было три: продвижение абсолютно неприемлемой для нас «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, расширение антироссийской коалиции за счет стран Глобального Юга, выдвижение коллективного ультиматума в адрес России. Так что подобный формат для российской стороны в принципе не может быть интересен. Надеюсь, что в Берне сделали правильные выводы из ситуации с провальным саммитом в Бюргенштоке», — отметил посол.

Швейцария не обращалась к России с предложением организации встречи президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, отметил российский посол. Он подчеркнул, что среди стран мирового большинства немало дружественно настроенных к России государств, которые на деле готовы оказывать «добрые услуги».

«До тех пор, пока официальный Берн не сменит свой недружественный курс в отношении нашей страны, о какой-либо посреднической роли конфедерации не может быть и речи. Не видим смысла действовать в ущерб российским интересам», — добавил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Проверка с боем: Киев продолжает срывать попытки урегулирования

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025