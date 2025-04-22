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Диетолог оценила эффективность спортивного питания

Врач Леонтьева: при спортивном питании важно не забывать про обычный рацион
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Врач-диетолог, терапевт Галина Леонтьева рассказала, как правильно выбрать спортивное питание для максимальных результатов на тренировках.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в понедельник, 21 апреля, специалист отметила, что задача питания во время физических нагрузок — обеспечить достаточное потребление макронутриентов (белков, жиров, углеводов), а также улучшение спортивных результатов, предупреждение травм и заболеваний.

Правильный рацион, по ее словам, является основой успешных тренировок, потому игнорировать обычное питание, добавляя в рацион БАДы, не стоит. Белок можно получить из рыбы, мяса, яиц, молочных продуктов, бобовых. При недостатке белковых продуктов можно использовать протеиновые коктейли и функциональное питание, но не как замену основному рациону.

Также важно потреблять достаточное количество углеводов. Их получить можно из хлеба и хлебцев, круп, картофеля, овощей и фруктов. Жиры, которые тоже необходимы организму, можно получить из семян, орехов, растительных масел, рыбы и авокадо. Врач подчеркнула, что не стоит забывать о восполнении запасов воды до, во время и после тренировок, поскольку при физических нагрузках организм теряет много жидкости.

Перечислила Леонтьева и виды спортивного питания. Это могут быть протеиновые порошки, гейнеры, аминокислотные добавки, предтренировочные комплексы, креатин, углеводные гели и напитки, электролитные напитки, батончики и снэки, витамины и минералы. Перед началом приема любых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом по питанию, заключила диетолог.

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8 апреля диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что понятие спортивного питания в России несколько размыто. Специалист отметил, что спортсмены адаптировали эту схему под себя, а сейчас оно развилось до практически ежедневного потребления таких продуктов.

В конце марта глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина в беседе с НСН призвала покупателей спортивного питания на маркетплейсах проверять продавцов. По ее словам, лучше отдавать предпочтение проверенным специализированным магазинам, сообщает 360.ru.

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