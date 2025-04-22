В парламенте Венгрии рассказали о контактах с РФ по поводу закарпатских венгров
Лидер венгерской парламентской партии «Наша Родина» и депутат ПА Совета Европы Ласло Тороцкаи намерен обсудить с послами РФ, США и Украины вопрос соблюдения прав закарпатских венгров.
«Я, как член Парламентской ассамблеи Совета Европы, регулярно выступаю в защиту прав венгров в Страсбурге, а наш депутат Европарламента Жужанна Борвендег регулярно выступает в защиту прав венгров в Брюсселе. Сейчас я готовлюсь связаться с послами России, США и Украины по вопросу Закарпатья», — заявил Тороцкаи.
Будапешт добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и предупредил, что в противном случае не поддержит стремление Украины к евроинтеграции.
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