Для спецназа ВМФ разработан подводный буксировщик

В Балтийском высшем военно-морском училище имени Ушакова разработали подводный буксировщик на практически бесшумном электродвигателе. Об этом «Известиям» сообщили источники в военном ведомстве.

Внешне аппарат выглядит как цилиндр диаметром 30 см и высотой не более 10 см. В полном снаряжении он весит три килограмма, отметили собеседники издания.

Заряда батарей хватит на работу в течение примерно двух часов. Аппарат оснащен винтом, который приводит его в движение. Больше всего он подходит для водолазов или, как их еще называют, боевых пловцов из подразделений противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС), также может применяться в подводной и надводной робототехнике. Он позволяет развивать скорость в четыре узла (7,4 км/ч), уточнили источники.

Подводный буксировщик — это важная часть снаряжения военного водолаза, рассказал «Известиям» экс-командир отряда ПДСС, депутат Заксобрания Калининградской области Алексей Мендрик.

«Он позволяет экономить силу и энергию. При противодиверсионной работе в поисках «закладок» нужно осматривать большое количество объектов — это и днища кораблей, и дамбы, и подводная часть портовых сооружений. Для этого люди наматывают километры под водой. Буксировщик с запасом хода на два часа при скорости четыре узла позволит пройти восемь морских миль. Конечно, силы после такой дороги на ластах не сохранишь плюс при интенсивной физической нагрузке тратишь много воздуха, что сокращает время пребывания под водой. Важно, что любые виды водолазных работ — специфические и трудоемкие и, чтобы их качественно выполнять, нужны силы. И новый аппарат поможет их сохранить», — объяснил он.

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