В парламенте Венгрии рассказали о визите в РФ
Лидер парламентской партии Венгрии «Наша Родина» и депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи готов встретиться с российскими парламентариями и приехать в Россию. Об этом он заявил в интервью «Известиям».
«Как я уже много раз говорил, Европу невозможно представить без России, нам нужен мир, а для этого нам нужен диалог! Меня не волнуют угрозы антидемократических лидеров Европейского союза, я был бы рад встретиться с российскими парламентариями и посетить Россию», — заявил Тороцкаи.
Напомним, что в январе Россию посетила парламентская делегация из Словакии во главе с вице-спикерами Андреем Данко и Тибором Гашпаром. Стороны обсудили развитие межпарламентских связей.
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