Движение транспорта на Крымском мосту возобновлено после перекрытия
Автотранспортное движение на Крымском мосту было приостановлено. Об этом 21 апреля сообщили в Telegram-канале с оперативной информацией по обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Водителям рекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников службы транспортной безопасности. Спустя некоторое время стало известно, что движение было восстановлено.
Ранее, 18 апреля, движение по Крымскому мосту также было временно перекрыто.