Один человек погиб в результате ДТП в Свердловской области
Две иномарки столкнулись на автодороге в Екатеринбурге, в результате чего один человек погиб. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Уточняется, что ДТП произошло на улице Сыромолотова. Предварительно установлено, что водитель автомобиля марки Hyundai Solaris при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилисту на аналогичном транспортном средстве, тем самым вызвав столкновение.
«В результате аварии водитель иномарки, нарушивший ПДД, от несовместимых с жизнью травм скончался до прибытия бригады медиков», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Госавтоинспекции МВД России в этот же день сообщили о том, что за прошедшие выходные на российских дорогах произошло 625 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 79 человек и 793 получили ранения, 64 погибших были пассажирами и водителями транспортных средств.