Венгрия не даст использовать свою территорию для отправки западных войск на Украину
Венгрия не позволит использовать свою территорию для отправки войск НАТО или Евросоюза (ЕС) на Украину, заявил в интервью «Известиям» лидер парламентской партии «Наша Родина» и депутат Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи.
«Мы полностью отвергаем идею отправки войск НАТО или ЕС на Украину и тем самым развязывания Третьей мировой войны. Ни при каких обстоятельствах мы не позволим им использовать территорию Венгрии для подобных целей», — заявил политик.
Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил ранее министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что подход, навязываемый европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на дальнейшее усиление конфликта и пресечение любых попыток его успокоить.
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«Мы не позволим использовать территорию Венгрии для отправки войск на Украину»