В Саранске сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой травы на площади 4 га
В поселке ТЭЦ-2 городского округа Саранск пожарные ликвидировали возгорание сухой травы. Об этом сообщили 21 апреля в пресс-службе главного управления МЧС России по Республики Мордовия.
«Горение сухой растительности было ликвидировано на площади 4 га. Общая площадь сгоревших построек, по предварительным данным, составила около 400 кв. м.», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что из-за порывистого ветра огонь перекинулся на гаражи и временные постройки, находящиеся рядом. В результате происшествия сгорели более 10 построек. На месте происшествия работали более 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
В ведомстве также подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал. Сотрудники МЧС ведут работы по ликвидации последствий происшествия.
В Нижегородской области 20 апреля в результате возгорания сухой растительности сгорели шесть строений. Тогда общая площадь пожара составила более 15 тыс. кв. м.