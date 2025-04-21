Художник Сафронов рассказал о встрече с папой римским Франциском

Российский художник Никас Сафронов 21 апреля рассказал «Известиям» о своей встрече с папой римским Франциском. По словам Сафронова, они говорили о духовности и культуре, цель которых — объединять людей всего мира.

Художник отметил, что понтифик был не только главой католической церкви, но и миротворцем, жизнь которого была посвящена миссии по объединению людей через духовность и культуру.

Сафронов и Франциск встречались незадолго до кончины папы. Художник был последним из деятелей искусства, которого принял понтифик.

«Во время нашей встречи мы говорили о духовности и культуре, цель которых — объединять людей всего мира. Для меня была большая честь, что он благословил мои выставки в Ватикане и во всей Европе. Именно культура, говорил он, создает духовные мосты, которые нужны сегодня, особенно в наше время», — подчеркнул художник.

Сафронов также отметил, что Франциск хотел дать пресс-конференцию на эту тему после их встречи, но не смог из-за плохого самочувствия.

«После встречи он хотел дать пресс-конференцию на эту тему, но, к сожалению, здоровье ему не позволило. Я постараюсь сделать всё, что возможно от меня, чтобы его последняя воля была реализована», — пообещал Сафронов.

Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни. Директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессор Андреа Архангели сообщил, что смерть наступила от мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу.