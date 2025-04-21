Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ ударом по карману граждан
Несвоевременная индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) является «ничем не оправданным» ударом по карману граждан. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
«Принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидий, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданны», — подчеркнул глава государства.
Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева 4 марта предупредила, что индексация тарифов на ЖКУ ожидает россиян в июле 2025 года. По ее словам, решение об отмене повышенных пеней за ЖКУ продлено до конца 2026 года.