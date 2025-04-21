Жителей Тюмени предупредили о мощной грозе
Синоптики спрогнозировали мощную грозу на территории Тюмени. За день в городе выпадет до трети месячной нормы осадков.
Гроза ожидается 28 апреля. Согласно прогнозам, скорость ветра будет достигать 18 м/с. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».
В течение недели в городе ожидается умеренная погода. Температура воздуха в дневные часы будет составлять от +9 до +22 градусов.
Ранее сообщалось, что в Москве с 24 апреля ожидается резкое похолодание, температура упадет на 10 градусов. В выходные на столичный регион обрушатся аномальные осадки.