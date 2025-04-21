Бурые медведи начали просыпаться на Ямале
В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксированы первые признаки пробуждения бурых медведей. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на департамент природных ресурсов региона.
Признаки жизнедеятельности медведей заметили инспекторы в заказниках. Специалисты отмечают, что в весенний период важно отслеживать перемещение хищников и оценивать состояние популяции.
Жителей ЯНАО просят соблюдать осторожность и не беспокоить проснувшихся медведей.
В начале апреля медведь напал на мужчину в Кавалеровском округе Приморского края. Пострадавший был госпитализирован.