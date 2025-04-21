Умерла олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Мария Шубина

Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках, заслуженный мастер спорта СССР Мария Шубина умерла на 95-м году жизни. Об этом 21 апреля сообщила Федерация каноэ России (ФКР).

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 20 апреля на 95-м году жизни скончалась Мария Тимофеевна Шубина (Клюкова) — легенда советского спорта, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках, врач и преданный наставник», — говорится в Telegram-канале организации.

В ФКР назвали спортсменку человеком удивительной скромности и силы, а также отметили ее успехи как врача, матери и бабушки. В федерации подчеркнули, что жизнь Шубиной служит настоящим примером того, как можно совмещать семью, профессию и выдающиеся спортивные достижения.

«Светлая память о Марии Тимофеевне Шубиной навсегда останется в истории спорта и в сердцах тех, кто знал эту удивительную женщину», — написано в Telegram-канале ФКР.

Спортсменка завоевала золотую медаль в гребле на байдарке-двойке в паре с Антониной Серединой на летних Олимпийских играх в Токио в 1960 году. Помимо этой награды, за время своей спортивной карьеры Шубина четырежды стала чемпионкой мира и еще четырежды — чемпионкой Европы.

Позднее, в 1975 году, имевшая медобразование Шубина также стала кандидатом медицинских наук. По завершении карьеры в спорте она занималась наукой и тренерской работой в Волгограде вместе с мужем Юрием Шубиным — тренером олимпийской сборной СССР по гребле. В 2010 году спортсменка получила почетную грамоту президента РФ за заслуги в развитии гребного спорта в России.