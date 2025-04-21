Особый противопожарный режим ввели в Липецкой области
Особый противопожарный режим начнет действовать на территории Липецкой области на этой неделе. Для местных жителей ограничили использование открытого огня.
По данным правительства региона, режим вводится в целях защиты населения во время обострения пожарной обстановки. На природных территориях запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор. Об этом пишет GOROD48.
Нарушителям грозят штрафы до 20 тыс. рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность.
Особый противопожарный режим будет действовать до 1 июня.
В Тыве на прошлой неделе режим чрезвычайной ситуации ввели в Тандинском районе из-за масштабного лесного пожара.