Больше 2,7 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю
Свыше 2,7 млн человек посетили парки Московской области за неделю. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство благоустройства региона.
Парки и лесопарки стали одной из основных точек притяжения жителей и гостей Подмосковья. Посещаемость природных территорий увеличилось. Наибольшее количество посетителей — свыше 520 тыс. человек — зафиксировано в субботу, 19 апреля.
Самым популярным стал парк «Пехорка» в Балашихе. Также в число лидеров вошли Центральный парк в Долгопрудном, Центральный парк в Пушкинском, Центральный городской парк имени М.И. Калинина в Королеве и парк имени Л. Толстого в Химках.
Всего в Подмосковье расположено 209 парков и лесопарков. В них в рамках программы губернатора установлены восемь каруселей.