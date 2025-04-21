Кинокритик Барабаш объявлена в розыск после нарушения условий домашнего ареста
Журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш (внесена Минюстом в реестр иноагентов) объявили в розыск после нарушения домашнего ареста. Об этом 21 апреля «Известиям» сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Москве.
«Обвиняемая объявлена в розыск», — говорится в сообщении.
Уточняется, что электронная система мониторинга 13 апреля выявила нарушение меры пресечения. По прибытии на адрес исполнения домашнего ареста сотрудники службы не обнаружили Барабаш.
В пресс-службе отметили, что 21 апреля постановлением Пушкинского городского суда Московской области в отношении Барабаш была изменена мера пресечения на заключение под стражу.
4 апреля Минюст внес Барабаш в реестр иноагентов. По данным министерства, она распространяла недостоверную информацию о деятельности российских властей и Вооруженных сил (ВС) РФ, а также выступала против специальной военной операции (СВО) на Украине.
25 февраля ей предъявили обвинение в публичном распространении фейков о ВС России. По данным следствия, кинокритик разместила ложную информацию в публичном доступе на личной страничке в одной из социальных сетей. На допросе фигурантка признала вину в полном объеме. В тот же день Дорогомиловский районный суд Москвы отправил кинокритика под домашний арест.