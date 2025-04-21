Шесть человек пострадали в ДТП на трассе «Кола» в Мурманской области
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Мурманской области. Травмы получили шесть человек.
Авария произошла 20 апреля на 1363-м км трассы. По данным ИА «Би-порт», водитель автомобиля Toyota Rav4 допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с машиной Audi.
Ребенок 2019 года, который находился на пассажирском месте второй иномарки, госпитализирован в отделение реанимации с многочисленными травмами. Девочка 2021 года рождения и мальчик 2018 года рождения из машины Toyota госпитализированы в отделение нейрохирургии. 30-летняя пассажирка Audi, 63-летний водитель и 65-летняя пассажирка Toyota получили помощь в режиме амбулатории.
За минувшие выходные на дорогах России произошло 625 ДТП, в которых погибли 79 человек и 793 получили ранения.