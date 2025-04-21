В Минске прошла акция «Чтения Победы»
В Минске 21 апреля прошло заключительное мероприятие в рамках цикла «Чтения Победы», посвященного 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Местом проведения встречи стал Дом Москвы в белорусской столице.
Чтения были посвящены героизму народа Белоруссии в годы войны. Ключевой темой мероприятия стало мощное партизанское движение, сложившееся в республике в период немецкой оккупации и вобравшее в себя людей всех национальностей и возрастов.
Перед слушателями «Чтений Победы» выступили заслуженные артисты Республики Беларусь Руслан Алехно, Андрей Душечкин, Александр Авраменко и другие, а также республиканский Камерный хор. Участники зачитали и исполнили строки Якуба Коласа, Алеся Адамовича, Владимира Короткевича, Расула Гамзатова, Константина Симонова, Александра Твардовского и многих других литераторов. Также со сцены прозвучали отрывки из писем фронтовиков и военные песни.
«Чтения Победы» были задуманы как масштабный проект, воспевающий подвиги как солдат, так и простых мирных граждан в годы войны. В мероприятиях цикла приняли участие известные актеры, музыканты и общественные деятели.
Ранее чтения прошли в московском метро, музее-панораме «Сталинградская битва», историческом кинотеатре в Калининграде, а также в Ташкенте. На встрече в столице Узбекистана перед зрителями выступил уроженец этой страны народный артист России Дмитрий Харатьян.