Сергунина рассказала о мастер-классах для гостей фестиваля «Пасхальный дар»

Около 1,5 тыс. мастер-классов для детей и подростков проходят в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Творческие и кулинарные занятия организуют на площадках во всех округах столицы, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

«Для юных посетителей подготовили около 1,5 тыс. мастер-классов. Ребята испекут куличи и кексы с глазурью, сделают своими руками подарки близким и украшения для дома, напишут праздничные стихи при помощи нейросети», — отметила Сергунина.

В районе Вешняки работает научная студия МГТУ им. Н.Э. Баумана, где 23 апреля расскажут об основах 3D-печати, а 26 и 27 апреля научат конструировать кормушки для птиц и создавать мультфильмы с помощью искусственного интеллекта.

В «Ботаническом классе» у метро «Некрасовка» 26 апреля можно узнать, как правильно выращивать мелиссу, чабрец и мяту. В районе Куркино 25 апреля пройдет мастер-класс по рисованию пасхальной картины, а в Южном Медведково 26 апреля научат расписывать фарфоровую посуду узорами XIX века.

На Тверской площади 26 и 27 апреля проведут занятия по художественным промыслам, в Гольяново 26 апреля организуют «Школу рукоделия», а в Северном Бутово 27 апреля научат создавать домашний декор и лепить из глины.

Подробное расписание мероприятий и точные адреса всех площадок фестиваля размещены на официальной странице «Пасхального дара» в сервисе Russpass. Для просмотра программы занятий посетителям достаточно выбрать нужную локацию на интерактивной карте.