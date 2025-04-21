Пассажирский самолет воспламенился в аэропорту Орландо в США

В международном аэропорту Орландо (штат Флорида, США) произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании Delta Airlines, когда борт уже находился на взлетно-посадочной полосе и готовился к отправке. Об этом 21 апреля сообщил телеканал CBS News со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации.

Экипаж самолета эвакуировал пассажиров по аварийным трапам, когда в выхлопной трубе одного из двух основных двигателей лайнера появилось пламя.

«Рейс 1213, направлявшийся в Атланту, выруливал к выходу на посадку около 11:15 утра по местному времени, когда загорелся двигатель», — заявили в управлении авиации.

Сообщений о пострадавших не было. Огонь был быстро локализован и потушен. На борту самолета Airbus 330 находились 282 пассажира, 10 бортпроводников и два пилота.

7 апреля сообщалось, что частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта города Норт-Бенд (штат Орегон) и упал в воду. Четверо пассажиров и пилот были госпитализированы. Сообщалось, что все пострадавшие находились в стабильном состоянии. Самолет извлекли из воды после получения разрешения от Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).