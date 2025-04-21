Президент Ирана заявил о готовности к сделке с США при учете интересов Тегерана
Иран готов к сделке с США по вопросу ядерной программы, но только при учете своих национальных интересов. Об этом 21 апреля заявил президент Исламской Республики Махмуд Пезешкиан на встрече с губернаторами регионов страны.
«Касательно переговоров с США, в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов мы готовы к соглашению», — приводит его слова сайт президента Ирана.
Глава иранского правительства добавил, что в случае отказа Вашингтона от сделки на равных условиях Тегеран пойдет собственным путем.
12 апреля завершился первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам. В ходе встречи спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в присутствии главы МИД Омана Бадра Бен Хамада Аль-Бусаиди обменялись позициями своих правительств по этим вопросам.
19 апреля в Риме прошел второй этап переговоров. Иранскую делегацию возглавил Аракчи. Вашингтон представлял Уиткофф. На следующий день американский канал ABC News сообщил со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, что стороны достигли «очень хорошего» прогресса в рамках этой встречи.