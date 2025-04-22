Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Крымом за 40 минут
Мир
Путин заявил о провале попыток Запада нанести РФ поражение на поле боя
Мир
В МИДе указали на отсутствие ограничений на культурное сотрудничество с США
Мир
Папа римский Франциск завещал быть похороненным в римской базилике
Общество
Путин указал на необходимость соблюдать сроки восстановления новых регионов
Мир
Президент Ирана заявил о готовности к сделке с США при учете интересов Тегерана
Мир
Трамп намерен посетить похороны папы римского Франциска в Риме
Мир
В МИД РФ отметили усилия папы Франциска по защите духовных ценностей
Общество
Путин заявил о появлении на черном рынке западного оружия для Киева
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей
Общество
Путин назвал чрезвычайно важной работой расселение людей из аварийного жилья
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Общество
Россия и Казахстан обсудили в Тверской области сохранение исторической памяти о ВОВ
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

Лыжный доход: сколько заработал Большунов и другие российские спортсмены

Призовые россиян гораздо скромнее, чем у лидеров сборной Норвегии
0
EN
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Зимний сезон официально закончен — лыжники, биатлонисты, фигуристы в отпусках. И это повод подвести финансовые итоги. Мы уже делали это в фигурном катании и биатлоне — получились весьма внушительные цифры. На очереди — лыжники. Тут результаты уже поскромнее. Подробнее — в материале «Известий».

Доходы Сан Саныча упали

Где могут заработать лыжники? В основном на Кубке и чемпионате России. На Кубке победа оценивается в 100 тыс. рублей, шесть первых лыжников получают награды в формате 100 – 80 – 60 – 40 – 20 – 10 тыс. рублей. На чемпионате страны зарабатывает десятка: 150 – 120 – 90 – 60 – 40 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10. Есть еще бонусы за высокие места в общем зачете. За победу в Кубке России сразу 300 тыс.

Отметим, что наши оценки несколько отличаются от фигурировавших в других СМИ. Так, Metaratings приводил цифру 4,45 млн рублей, оценивая заработок Большунова. Это в любом случае ниже, чем в сезоне-2023/24, когда Александр выигрывал почти все гонки, в которых участвовал.

Но, возможно, цифры этого сезона завышены. Во-первых, не все старты чемпионата России, судя по регламенту, выложенному на сайте федерации, предполагают призовые — а только те, что были в Казани, без вынесенных на другие даты и места марафонов и других гонок. Плюс у нас нет конкретной раскладки по призовым с «Гонки чемпионов» — хотя в ней лидеры лыжного рейтинга были не слишком успешны.

Конечно, всегда есть призовые, которые сложно установить точно — на разных региональных соревнованиях типа Мончегорского марафона. Мы решили учитывать Кубок и чемпионат России. Скорее всего, наши цифры можно в уме умножить на 1,1–1,2, особенно в случае с Большуновым, который, к примеру, съездил на ночную гонку в Италии и заработал за победу там еще €2000. Но порядок именно спортивных заработков лыжников можно определить достаточно точно — вряд ли он выше 3 млн рублей.

У мужчин по итогам сезона тройка выглядит так:

1. Савелий Коростелев – 2 452 500 рублей

2. Александр Большунов — 2 197 500

3. Сергей Ардашев – 1 547 500

Самые успешные женщины заработали:

1. Дарья Непряева – 2 272 500

2. Наталья Терентьева — 1 782 500

3. Екатерина Смирнова — 1 397 500

Финишный сбор: как Александр Большунов набрал форму в концовке сезона
Трехкратный олимпийский чемпион уверенно выиграл сверхмарафон в рамках ЧР, но уже думает о следующем сезоне

Интересен взлет Натальи, которая пропустила первую часть сезона из-за рождения ребенка, но потом вернулась и выкосила чемпионат России и другие гонки. Но до младшей сестры Дарьи чуть-чуть не добралась. И, конечно, сам факт, что в России кто-то заработал больше, чем Большунов, уже означает смену эпохи. Впрочем, уровень Александра сильно будет зависеть от олимпийских перспектив. Путевка в Кортину-д’Ампеццо сильно изменит его отношение к предстоящему сезону.

Норвежцам и фигуристам не чета

Но эти цифры совершенно несравнимы с международными соревнованиями под эгидой FIS. Сравниваем подобное с подобным — без коммерческих стартов. Так, Коростелев, самый богатый на призовые гонщик Кубка России, со своим заработком был бы в Кубке мира лишь 22-м, между американцем Беном Огденом и норвежцем Ансгаром Эвенсеном.

Победитель и абсолютный фаворит сезона Йоханнес Клебо за зиму до уплаты налогов получил 339 200 швейцарских франков. То есть норвежец пополнил кошелек на 34 млн рублей. Но понятно — Клебо не как все. Второе место — Эрик Вальнес, 12,6 млн рублей. Эти суммы приземленнее и ближе к нашим, но всё равно далеко. И гонок у них больше, и спонсоры есть. У женщин обстановка похожая. Диггинс и Йохауг заработали примерно по 20 млн рублей, а Непряева стала бы 27-й.

Явление объяснимое и логичное, если бы не одно «но». Есть зимний вид спорта, где в России зарабатывают больше или сопоставимо с зарубежными коллегами. Мы даже не берем хоккей и возможности КХЛ — речь о фигурном катании. Самый высокооплачиваемый фигурист мира по итогам сезона — Марк Кондратюк, причем почти исключительно благодаря победе на турнире шоу-программ «Русский вызов». По сезону он не был самым успешным. Да и у биатлонистов суммы заметно выше. Лидеры сезона Виктория Сливко и Карим Халили разбогатели на 7,1 и 5,5 млн рублей соответственно.

В общем, выход на международную арену не помешает лыжникам даже экономически. Правда, Олимпиада не коммерческое соревнование, зато в России традиционно щедро чествует призеров государство. Слово — за международной федерацией и МОК.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025