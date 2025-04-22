Лыжный доход: сколько заработал Большунов и другие российские спортсмены

Зимний сезон официально закончен — лыжники, биатлонисты, фигуристы в отпусках. И это повод подвести финансовые итоги. Мы уже делали это в фигурном катании и биатлоне — получились весьма внушительные цифры. На очереди — лыжники. Тут результаты уже поскромнее. Подробнее — в материале «Известий».

Доходы Сан Саныча упали

Где могут заработать лыжники? В основном на Кубке и чемпионате России. На Кубке победа оценивается в 100 тыс. рублей, шесть первых лыжников получают награды в формате 100 – 80 – 60 – 40 – 20 – 10 тыс. рублей. На чемпионате страны зарабатывает десятка: 150 – 120 – 90 – 60 – 40 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10. Есть еще бонусы за высокие места в общем зачете. За победу в Кубке России сразу 300 тыс.

Отметим, что наши оценки несколько отличаются от фигурировавших в других СМИ. Так, Metaratings приводил цифру 4,45 млн рублей, оценивая заработок Большунова. Это в любом случае ниже, чем в сезоне-2023/24, когда Александр выигрывал почти все гонки, в которых участвовал.

Но, возможно, цифры этого сезона завышены. Во-первых, не все старты чемпионата России, судя по регламенту, выложенному на сайте федерации, предполагают призовые — а только те, что были в Казани, без вынесенных на другие даты и места марафонов и других гонок. Плюс у нас нет конкретной раскладки по призовым с «Гонки чемпионов» — хотя в ней лидеры лыжного рейтинга были не слишком успешны.

Конечно, всегда есть призовые, которые сложно установить точно — на разных региональных соревнованиях типа Мончегорского марафона. Мы решили учитывать Кубок и чемпионат России. Скорее всего, наши цифры можно в уме умножить на 1,1–1,2, особенно в случае с Большуновым, который, к примеру, съездил на ночную гонку в Италии и заработал за победу там еще €2000. Но порядок именно спортивных заработков лыжников можно определить достаточно точно — вряд ли он выше 3 млн рублей.

У мужчин по итогам сезона тройка выглядит так:

1. Савелий Коростелев – 2 452 500 рублей

2. Александр Большунов — 2 197 500

3. Сергей Ардашев – 1 547 500

Самые успешные женщины заработали:

1. Дарья Непряева – 2 272 500

2. Наталья Терентьева — 1 782 500

3. Екатерина Смирнова — 1 397 500

Интересен взлет Натальи, которая пропустила первую часть сезона из-за рождения ребенка, но потом вернулась и выкосила чемпионат России и другие гонки. Но до младшей сестры Дарьи чуть-чуть не добралась. И, конечно, сам факт, что в России кто-то заработал больше, чем Большунов, уже означает смену эпохи. Впрочем, уровень Александра сильно будет зависеть от олимпийских перспектив. Путевка в Кортину-д’Ампеццо сильно изменит его отношение к предстоящему сезону.

Норвежцам и фигуристам не чета

Но эти цифры совершенно несравнимы с международными соревнованиями под эгидой FIS. Сравниваем подобное с подобным — без коммерческих стартов. Так, Коростелев, самый богатый на призовые гонщик Кубка России, со своим заработком был бы в Кубке мира лишь 22-м, между американцем Беном Огденом и норвежцем Ансгаром Эвенсеном.

Победитель и абсолютный фаворит сезона Йоханнес Клебо за зиму до уплаты налогов получил 339 200 швейцарских франков. То есть норвежец пополнил кошелек на 34 млн рублей. Но понятно — Клебо не как все. Второе место — Эрик Вальнес, 12,6 млн рублей. Эти суммы приземленнее и ближе к нашим, но всё равно далеко. И гонок у них больше, и спонсоры есть. У женщин обстановка похожая. Диггинс и Йохауг заработали примерно по 20 млн рублей, а Непряева стала бы 27-й.

Явление объяснимое и логичное, если бы не одно «но». Есть зимний вид спорта, где в России зарабатывают больше или сопоставимо с зарубежными коллегами. Мы даже не берем хоккей и возможности КХЛ — речь о фигурном катании. Самый высокооплачиваемый фигурист мира по итогам сезона — Марк Кондратюк, причем почти исключительно благодаря победе на турнире шоу-программ «Русский вызов». По сезону он не был самым успешным. Да и у биатлонистов суммы заметно выше. Лидеры сезона Виктория Сливко и Карим Халили разбогатели на 7,1 и 5,5 млн рублей соответственно.

В общем, выход на международную арену не помешает лыжникам даже экономически. Правда, Олимпиада не коммерческое соревнование, зато в России традиционно щедро чествует призеров государство. Слово — за международной федерацией и МОК.