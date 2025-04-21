Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил о провале попыток Запада нанести РФ поражение на поле боя
Мир
В МИДе указали на отсутствие ограничений на культурное сотрудничество с США
Мир
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
Общество
Путин указал на необходимость соблюдать сроки восстановления новых регионов
Мир
Президент Ирана заявил о готовности к сделке с США при учете интересов Тегерана
Общество
«Роскосмос» назначил Дениса Денискина новым гендиректором Центра им. Хруничева
Общество
Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах
Мир
В МИД РФ отметили усилия папы Франциска по защите духовных ценностей
Общество
Путин заявил о появлении на черном рынке западного оружия для Киева
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей
Общество
Путин назвал чрезвычайно важной работой расселение людей из аварийного жилья
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Общество
Россия и Казахстан обсудили в Тверской области сохранение исторической памяти о ВОВ
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

Юрист предупредил о возможности увольнения наемных работников за частые перекуры

Юрист Русяев: наемных работников могут уволить за частые перекуры
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Компания может наказать сотрудника за частые перекуры в течение смены. За систематическое нарушение к работнику могут применяться дисциплинарные меры вплоть до увольнения. Об этом юрист Илья Русяев заявил в понедельник, 21 апреля.

По словам эксперта, в ряде случаев это способно повлиять на расчет заработной платы. Любое нарушение исполнения трудовых обязанностей в течение рабочего дня без причин может послужить нарушением трудовой дисциплины.

«Если на предприятии установлен график перерывов и он зафиксирован во внутренних нормативных актах, любое самовольное отступление от него влечет за собой потенциальные последствия для работника. Работодатель вправе зафиксировать факт отсутствия на рабочем месте и при систематичности подобных эпизодов применить меры дисциплинарного воздействия, начиная с замечания и выговора и заканчивая увольнением по соответствующим основаниям», — объяснил Русяев в беседе с «Абзацем».

Юрист добавил, что Трудовой кодекс (ТК) не допускает произвольного установления штрафа или удержаний из заработной платы за курение или иные несогласованные перерывы. При этом работодатель не обязан оплачивать время, в которое подчиненный не находился на своем месте без законного основания. Факт отсутствия также должен быть зафиксирован документально, подчеркнул Русяев.

Потрудитесь объяснить: россияне жалуются на задержку зарплат
Эксперты рассказали о способах борьбы с работодателями

16 апреля заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев разъяснил в беседе с RT, как оплачивается работа в майские праздники.

В тот же день учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала в беседе с «Москва 24», что многодетные родители, беременные и несовершеннолетние имеют право взять отпуск на майские праздники даже вне графика.

Он уточнил, что, согласно ст. 153 Трудового кодекса, в выходные и праздничные дни работодатель оплачивает работу сотрудника не менее чем в двойном размере. То есть закон предоставляет возможность работодателю поощрять работника за такую работу по своему усмотрению, но не менее чем в двойном размере.

11 апреля стало известно, что директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой оценить возможность установления запрета на проведение работодателями субботников с обязательным участием в них сотрудников.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025