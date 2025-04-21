Юрист предупредил о возможности увольнения наемных работников за частые перекуры

Компания может наказать сотрудника за частые перекуры в течение смены. За систематическое нарушение к работнику могут применяться дисциплинарные меры вплоть до увольнения. Об этом юрист Илья Русяев заявил в понедельник, 21 апреля.

По словам эксперта, в ряде случаев это способно повлиять на расчет заработной платы. Любое нарушение исполнения трудовых обязанностей в течение рабочего дня без причин может послужить нарушением трудовой дисциплины.

«Если на предприятии установлен график перерывов и он зафиксирован во внутренних нормативных актах, любое самовольное отступление от него влечет за собой потенциальные последствия для работника. Работодатель вправе зафиксировать факт отсутствия на рабочем месте и при систематичности подобных эпизодов применить меры дисциплинарного воздействия, начиная с замечания и выговора и заканчивая увольнением по соответствующим основаниям», — объяснил Русяев в беседе с «Абзацем».

Юрист добавил, что Трудовой кодекс (ТК) не допускает произвольного установления штрафа или удержаний из заработной платы за курение или иные несогласованные перерывы. При этом работодатель не обязан оплачивать время, в которое подчиненный не находился на своем месте без законного основания. Факт отсутствия также должен быть зафиксирован документально, подчеркнул Русяев.

16 апреля заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев разъяснил в беседе с RT, как оплачивается работа в майские праздники.

В тот же день учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала в беседе с «Москва 24», что многодетные родители, беременные и несовершеннолетние имеют право взять отпуск на майские праздники даже вне графика.

Он уточнил, что, согласно ст. 153 Трудового кодекса, в выходные и праздничные дни работодатель оплачивает работу сотрудника не менее чем в двойном размере. То есть закон предоставляет возможность работодателю поощрять работника за такую работу по своему усмотрению, но не менее чем в двойном размере.

11 апреля стало известно, что директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой оценить возможность установления запрета на проведение работодателями субботников с обязательным участием в них сотрудников.