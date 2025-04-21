Трамп назвал главу ФРС неудачником и потребовал немедленного снижения ставок

Президент США Дональд Трамп назвал главу Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанк США) Джерома Пауэлла неудачником и Мистером Слишком Поздно и заявил о мощном замедлении американской экономики, если он не снизит процентные ставки. Соответствующую публикацию глава государства 21 апреля сделал в соцсети Truth Social.

«С такими хорошими тенденциями к снижению, как я и предсказывал, инфляции почти не будет, но может произойти замедление экономики, если Мистер Слишком Поздно, главный неудачник, не снизит процентные ставки сейчас», — написал он.

По его мнению, Пауэлл также специально снижал ставку в период выборов, чтобы помочь экс-президенту США «сонному Джо Байдену», а позже и бывшему вице-президенту страны Камале Харрис избраться на должность главы государства.

Это не первая «стычка» между Трампом и Пауэллом. Администрация президента США ищет законный способ уволить руководителя ФРС до истечения срока его полномочий в мае 2026 года. Как заявлял сам Пауэлл, его невозможно отстранить от должности по закону.

17 апреля Трамп раскритиковал Пауэлла за ведение недостаточно мягкой денежно-кредитной политики (ДКП). Он заявил, что глава ФРС давно должен был снизить ключевую ставку, однако теперь ему остается только покинуть свой пост.

Сам Пауэлл 16 апреля заявил, что политика Трампа по ужесточению пошлин может привести к ускорению темпа роста инфляции в США и негативно скажется на экономическом росте. Пауэлл подчеркнул, что ФРС не сталкивалась с подобной ситуацией около полувека. По его словам, тарифы Трампа толкают экономику США на путь более слабого роста, более высокой безработицы и более быстрой инфляции.