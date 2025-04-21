«Роскосмос» назначил Дениса Денискина новым гендиректором Центра им. Хруничева
«Роскосмос» согласовал освобождение от должности генерального директора космического центра имени М.В. Хруничева Алексея Варочко, на его место назначен новый руководитель Денис Денискин, говорится 21 апреля в сообщении госкорпорации.
«Наблюдательный совет Госкорпорации «Роскосмос» согласовал освобождение Алексея Варочко от должности гендиректора АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» и назначение вместо него первого заместителя гендиректора по производству и научно-исследовательской работе Центра Хруничева Дениса Денискина», — указано в Telegram-канале «Роскосмоса».
Новый руководитель центра родился в 1984 году. Является выпускником Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана по специальности «Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации». Имеет степень кандидата технических наук.
Денискин входит в Федеральный кадровый резерв руководящего состава оборонно-промышленного комплекса. До назначения на новый пост был директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — «НИИ прикладной механики им. В.И. Кузнецова».
18 февраля президент России Владимир Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» Юрия Борисова своим спецпредставителем по международному сотрудничеству в области космоса. Должность гендиректора «Роскосмоса» Борисов покинул 6 февраля. На его место был назначен замглавы Минтранса Дмитрий Баканов.
Баканов 31 марта назвал первоочередные задачи на своем посту, в их числе — донастройка космического нацпроекта и привлечение частных инвесторов. Он также доложил президенту о стратегических планах по развитию космической программы.