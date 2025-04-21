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«Роскосмос» назначил Дениса Денискина новым гендиректором Центра им. Хруничева

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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«Роскосмос» согласовал освобождение от должности генерального директора космического центра имени М.В. Хруничева Алексея Варочко, на его место назначен новый руководитель Денис Денискин, говорится 21 апреля в сообщении госкорпорации.

«Наблюдательный совет Госкорпорации «Роскосмос» согласовал освобождение Алексея Варочко от должности гендиректора АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» и назначение вместо него первого заместителя гендиректора по производству и научно-исследовательской работе Центра Хруничева Дениса Денискина», — указано в Telegram-канале «Роскосмоса».

Новый руководитель центра родился в 1984 году. Является выпускником Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана по специальности «Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации». Имеет степень кандидата технических наук.

Денискин входит в Федеральный кадровый резерв руководящего состава оборонно-промышленного комплекса. До назначения на новый пост был директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — «НИИ прикладной механики им. В.И. Кузнецова».

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18 февраля президент России Владимир Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» Юрия Борисова своим спецпредставителем по международному сотрудничеству в области космоса. Должность гендиректора «Роскосмоса» Борисов покинул 6 февраля. На его место был назначен замглавы Минтранса Дмитрий Баканов.

Баканов 31 марта назвал первоочередные задачи на своем посту, в их числе — донастройка космического нацпроекта и привлечение частных инвесторов. Он также доложил президенту о стратегических планах по развитию космической программы.

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