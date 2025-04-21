В Госдуме ответили на слова Трампа о сроке сделки с Украиной

Заключение полноценной сделки, мирного соглашения между Россией и Украиной на этой неделе маловероятно. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в понедельник, 21 апреля.

При этом он допустил, что отдельные договоренности о ненанесении ударов по определенным объектам возможны.

«Вчера, несмотря на объявленное перемирие, были постоянные нарушения со стороны Украины. Поэтому так важно прорабатывать условия перемирий и систему контроля, чтобы были меры в случае нарушений и провокаций», — сказал политик в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению Чепы, именно по этой причине заключение полномасштабного соглашения, надежду на которое выразил президент США Дональд Трамп, невозможно в рамках одной недели.

«Если мы говорим о таких ограниченных договоренностях, как ненанесение ударов по энергообъектам, — такое возможно. Хотя и об их эффективности есть вопрос, ведь Украина регулярно нарушала прежние договоренности. Их желание мира пока декларативно», — заключил депутат.

20 апреля Трамп выразил надежду на заключение сделки России и Украины на следующей неделе, передает НСН.

По словам американского лидера, обе страны после этого могут начать бизнес-сотрудничество с Соединенными Штатами, сообщает 360.ru.

В свою очередь, международный аналитик, писатель, амбассадор российского общества «Знание» в Аргентине Кристиан Ламеса в беседе с «Известиями» заявил, что объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине будет положительно оценено США, отражая искреннее намерение Кремля к созданию прочного мира.