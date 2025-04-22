Эксперты назвали лидирующий по числу мест в новых детсадах Москвы округ

Наибольшее количество мест в строящихся детских садах «старой» Москвы приходится на новостройки Восточного административного округа (ВАО) — порядка 95 мест на один жилой комплекс. Это следует из данных девелоперской компании Regions Development, с которыми ознакомились «Известия» 22 апреля.

Проведя подсчеты на основе данных ресурса «Строим просто», эксперты выяснили, что в столице строится 57 дошкольных образовательных учреждений, в которых предусмотрено 12 тыс. мест. Одновременно в столице возводят 189 новостроек массового, бизнес- и премиум-сегментов. Таким образом, на каждый проект, находящийся в стадии активной реализации, приходится 64 места в строящемся детском саду.

Наилучшее соотношение строящихся новостроек и детских садов наблюдается в ВАО, где на восемь проектов в стадии активной реализации приходится 1525 строящихся мест в детских садах, то есть 95 мест на один проект. В настоящее время в округе проектируется 10 новых дошкольных учреждений. Из них восемь будут муниципальными, а четыре — частными. Большая часть новых детских садов — девять — предназначена для жителей массовых новостроек. Два детских сада ориентированы на бизнес-класс и один — на премиум-сегмент.

Далее по обеспеченности строящимися детскими садами следует Северный административный округ (САО): 2275 мест в дошкольных учреждениях на 25 проектов застройки, то есть 91 место на один проект. На третьей позиции — Северо-Восточный административный округ (СВАО): 1670 мест в строящихся детских садах на 21 проект, что составляет 80 мест на один проект.

Меньше всего дошкольных учреждений строится в Юго-Западном и Центральном административных округах — всего по одному детскому саду в каждом. В ЮЗАО предусмотрено 150 мест на 17 строящихся проектов (девять мест на один проект), а в ЦАО — 225 мест на 12 проектов (19 мест на каждый проект).

Аналитики также подсчитали среднее количество мест в одном строящемся детском саду. В целом по Москве этот показатель составляет 210 мест. Однако в разных округах картина неоднородна. Например, в Северном административном округе (САО) на один детский сад приходится в среднем 253 места, в Южном (ЮАО) — 248 мест, а в Северо-Восточном (СВАО) — 209 мест.

«Анализ показывает, что московские власти внимательно следят за соблюдением нормативов обеспеченности жителей города дошкольными образовательными учреждениями. Строительство детских садов ведется активными темпами, особенно в ВАО, САО и СВАО, где наблюдается большое количество мест на один строящийся жилой комплекс», — отметила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

Она добавила, что в ЦАО и ЮЗАО строительство детских садов менее интенсивно, что объясняется высокой существующей обеспеченностью и большим спросом на частные дошкольные учреждения среди жителей этих округов, где преимущественно реализуются проекты высокого ценового сегмента.

Ранее, 13 февраля, эксперт по открытию школ и садов, основатель частной общеобразовательной школы «Макарун» Лола Шурыгина рассказала «Известия», что для детей дошкольного возраста не стоит выбирать учреждения, удаленные более чем на 15–20 минут от места проживания (пешком или на машине), детям до 4-го класса — в пределах 30–40 минут. Она напомнила, что маленький ребенок быстро утомляется и ему сложно преодолевать большие расстояния.