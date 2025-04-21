«Российская газета» и «Роскосмос» провели акцию в поддержку Поискового движения РФ

Старт совместной мемориальной акции «Российской газеты», «Роскосмоса» и Поискового движения России «Выше звезд — только Память» был дан с гагаринского «Поехали!». К мероприятию подключились участники из разных регионов России и зарубежья: поисковики, историки, педагоги, студенты, школьники и волонтеры из Архангельска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Минска, Костромской и Смоленской областей, а также представители семьи волонтеров-поисковиков Нахушевых из Кабардино-Балкарии и соотечественники из венгерского города Пакш.

В главном штабе «Российской газеты» участников приветствовал главный редактор Владислав Фронин, подчеркнувший личную связь с историей: он является земляком сержанта Виктора Рябова, погибшего в 1943 году на Смоленщине.

«Сегодня наше движение — это не только полевой поиск, но и просветительская работа. Мы благодарны «РГ» за возможность говорить о важном во всеуслышание. Совместно с Беларусью мы реализуем проект «Без срока давности», а новый закон об увековечивании памяти жертв геноцида уже принят. В апреле-мае запланировано 700 экспедиций в 34 регионах страны», — отметила ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

К акции присоединился Герой СССР и России Сергей Крикалев («Роскосмос»): «80-летие Победы напоминает о значении подвига народа. «Роскосмос» с его 100 тыс. сотрудников поддерживает акцию «Выше звезд — только Память»».

Особый символизм событию придала медаль «За боевые заслуги» №65671, доставленная на МКС кораблем «Союз МС-27». За время полета она совершила 160 оборотов вокруг Земли. Во время прямого сеанса связи с МКС участники из Архангельска напомнили о штандарте 354-й дивизии, который в 2020 году побывал на орбите. Космонавт Иван Вагнер подтвердил: просьба ветерана Александра Дручкова выполнена — реликвия передана в музей города Гагарина.

Несмотря на технические ограничения (время связи с МКС составило 20 минут), акция объединила сотни людей. Студенты Ульяновского педуниверситета, готовившие вопрос о видах родных мест с орбиты, получили обещание, что главное — впереди.