Путин назвал чрезвычайно важной работой расселение людей из аварийного жилья

Расселение людей из аварийного жилья — чрезвычайно важная работа, власти обязаны завершить ее. Об этом 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Программа расселения аварийного жилья — чрезвычайно важная вещь, и наша обязанность просто перед людьми завершить эту работу», — сказал он на встрече с главами муниципалитетов в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

При этом президент обратил особое внимание на необходимость своевременного ремонта жилых домов. Как заметил Путин, запоздание с соответствующими мерами может привести к неразрешимым сложностям.

«Нельзя допускать рост и ветхого жилья, и сползания от ветхого к аварийному. Вот это очень важные вещи», — подчеркнул глава государства.

Ранее, 27 марта, Путин поручил разработать план по ликвидации аварийного жилья в Арктике. Проект по решению этой проблемы должен быть рассчитан минимум на 10 лет, добавил президент.