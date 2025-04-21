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Женщины — ветераны ВОВ рассказали о жизни в оккупации и службе на передовой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Женщины — ветераны Великой Отечественной войны 21 апреля рассказали «Известиям» об ужасах нацистской оккупации и боевой работе девушек, служивших на передовой наравне с мужчинами. Видеоинтервью с теми, кто встретил 9 Мая в 1945 году, опубликованы в разделе «Живая история» виртуального музея МИЦ «Известия» «Великая Победа».

Зинаида Захаровна Корнеева встретила начало войны в трехлетнем возрасте. Отец маленькой девочки ушел на фронт. Вскоре немцы пришли в ее родную деревню в Орловской области.

Оккупанты выгнали местных жителей из домов, избивали и убивали людей, заставляли голодных женщин рыть окопы. Жертвами нацистов становились и дети — Зинаида Захаровна хорошо запомнила, как немцы убили двух девочек ненамного старше нее за то, что те позарились на солдатский шоколад.

Впоследствии семью Корнеевых угнали на работы в Германию. Там они оказались в концлагере, а затем попали в хозяйстве помещика-бауэра в Альтенбурге, где работали в течение двух с лишним лет. При приближении воинов Красной армии немец, боясь возмездия, замуровал рабочих в подвале.

«Мама была уверена, что здесь нам и помирать. Мы там сидели, плакали. Тьма-тьмущая, мыши туда-сюда бегают. И вдруг ломают этот подвал, поступает свет к нам, и я вижу порожки, ведущие к выходу, и звезды на фуражках, на пилотках солдат, которые нас освобождают», — вспоминает Зинаида Захаровна.

После спасения мама девочки несколько месяцев помогала лечить советских бойцов в полевом госпитале. Наконец семью отправили на родину — однако там их ждала разрушенная деревня. Жизнь наладилась, только когда с фронта вернулся отец.

Жительнице Казахстана Марии Даниловне Курбатовой было в июне 1941 года 17 лет. Она ухаживала за ранеными в госпитале, который разместился в ее школе. Учащиеся не только оказывали медпомощь, но и подбадривали солдат песнями.

В 1943 году Мария Даниловна добровольно ушла в армию, окончила школу снайперов и отправилась на фронт. Там ей приходилось подолгу лежать на позиции в любую погоду. С собой в бой она носила только винтовку, флягу с водой и сухари или галеты из сухпайка. Командиры относились к женщинам уважительно — даже разрешали не состригать длинные волосы.

На передовой девушка дослужилась до старшего сержанта, прошла Украину, Польшу, Чехословакию, а Победу встретила в Германии. За свои подвиги она была удостоена ордена Отечественной войны, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

«Чтобы не было больше никогда вот этой войны несчастной. Чтобы дети не видели, не слышали и не знали, что такое война», — пожелала Мария Даниловна потомкам.

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Ранее, 13 апреля, ветеран ВОВ Анатолий Парубин рассказал «Известиям» о взятии Вены Красной армией в 1945 году. По его словам, немцы взорвали почти все мосты через Дунай в городе, однако советским воинам удалось разминировать последнюю оставшуюся переправу.

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