В МИД РФ отметили усилия папы Франциска по защите духовных ценностей

В МИД РФ выразили соболезнования в связи со смертью папы римского и отметили его стремление к справедливости и гуманизму. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства 21 апреля.

«Ушедший из жизни понтифик запомнится как выдающийся религиозный и государственный деятель, приверженец идеалам гуманизма и нравственным началам в мировой политике», — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что в период понтификата Франциска Россия и Святой престол последовательно развивали конструктивный диалог и прикладывали совместные усилия для защиты духовных ценностей.

В сообщении отмечается, что стремление к справедливости и миру снискало для почившего папы римского заслуженное уважение сотен миллионов людей — как католиков, так и представителей других вероисповеданий.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины папы римского. Понтифик играл важную роль в развитии контактов между РПЦ и католической церковью, подчеркнул глава государства.

О смерти папы римского Франциска на 89-м году жизни стало известно ранее в этот день. Отмечается, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Последний раз Франциск появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.