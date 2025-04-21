В МЭР представили рекомендации для развития креативных индустрий в регионах

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова 21 апреля представила методические рекомендации по развитию креативных индустрий в российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В ряде регионов активно ведется работа по развитию креативного сектора. В 20 субъектах уже определены уполномоченные органы по развитию сферы, в 17 регионах приняты НПА, в 29 регионах созданы центры креативных индустрий и кластеры, более трети регионов предоставляют поддержку. Таким образом, мы понимаем, что в ряде субъектов уже заложена база для развития сектора», — сказала Илюшникова в ходе совещания членов Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы».

Она подчеркнула, что рекомендации состоят из разделов, посвященным ключевым аспектам работы. Так, в первую очередь — это нормативно-правовое регулирование на региональном уровне. Помимо региональных законов, постановлений, важно утвердить системный документ по развитию сектора и план мероприятий по его реализации. Второе — это институциональная структура управления на региональном уровне: важно определить ответственное лицо, уполномоченный орган власти, организацию для реализации полномочий.

Один из ключевых разделов также посвящен региональным мерам поддержки. Это может быть финансовая, имущественная, образовательная, консультационная поддержка, налоговые льготы, помощь в сбыте продукции и в выходе на экспорт. В качестве рекомендаций рассматривается создание Центров креативных индустрий, условия для формирования креативных кластеров, информационные системы.

Доработанные методические рекомендации в ближайшие дни будут направлены в регионы, добавила Илюшникова.

14 апреля сообщалось, что правительство Москвы запускает новую программу поддержки для представителей индустрии моды и дизайна — «Креативный бизнес-практикум». В ее рамках, как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, до конца года в городском пространстве «АКИ.лаб» проведут серию мероприятий с экспертами и лидерами рынка.