Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Мир
WSJ сообщила о возможности Уиткоффа снова посетить Россию
Мир
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
Мир
Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Общество
Путин отметил способность россиян преодолеть любые угрозы
Армия
ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили режим пасхального перемирия
Общество
Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах
Армия
Путин сообщил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия
Мир
Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей
Мир
Захарова заявила о неумении Запада конкурировать в торговле на основе права
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Общество
Россия и Казахстан обсудили в Тверской области сохранение исторической памяти о ВОВ
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

В МЭР представили рекомендации для развития креативных индустрий в регионах

0
EN
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова 21 апреля представила методические рекомендации по развитию креативных индустрий в российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В ряде регионов активно ведется работа по развитию креативного сектора. В 20 субъектах уже определены уполномоченные органы по развитию сферы, в 17 регионах приняты НПА, в 29 регионах созданы центры креативных индустрий и кластеры, более трети регионов предоставляют поддержку. Таким образом, мы понимаем, что в ряде субъектов уже заложена база для развития сектора», — сказала Илюшникова в ходе совещания членов Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы».

Она подчеркнула, что рекомендации состоят из разделов, посвященным ключевым аспектам работы. Так, в первую очередь — это нормативно-правовое регулирование на региональном уровне. Помимо региональных законов, постановлений, важно утвердить системный документ по развитию сектора и план мероприятий по его реализации. Второе — это институциональная структура управления на региональном уровне: важно определить ответственное лицо, уполномоченный орган власти, организацию для реализации полномочий.

Один из ключевых разделов также посвящен региональным мерам поддержки. Это может быть финансовая, имущественная, образовательная, консультационная поддержка, налоговые льготы, помощь в сбыте продукции и в выходе на экспорт. В качестве рекомендаций рассматривается создание Центров креативных индустрий, условия для формирования креативных кластеров, информационные системы.

Доработанные методические рекомендации в ближайшие дни будут направлены в регионы, добавила Илюшникова.

Платеж и способность: кредитные каникулы для бизнеса заработают с 2026 года
Почему власти не вводят механизм, несмотря на сложности для компаний из-за высокой ключевой

14 апреля сообщалось, что правительство Москвы запускает новую программу поддержки для представителей индустрии моды и дизайна — «Креативный бизнес-практикум». В ее рамках, как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, до конца года в городском пространстве «АКИ.лаб» проведут серию мероприятий с экспертами и лидерами рынка.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025