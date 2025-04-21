Путин указал на необходимость властей сохранять живую связь с гражданами

Власти должны сохранять живую связь с гражданами страны, а также не должны создавать «цифровой забор» между собой и населением. Об этом 21 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Единственное, о чем хочу попросить, — это чтобы не возникало никакого цифрового барьера, никакого цифрового забора между людьми и местными органами власти, <...> чтобы сохранялась живая связь с гражданами», — заявил он на встрече с главами муниципальных образований.

По его словам, цифровые платформы уникальны своими возможностями и способствуют повышению эффективности управления на всех уровнях и направлениях деятельности. При этом глава государства подчеркнул, что соответствующие ресурсы не должны подменять живое, прямое общение с людьми.

Путин отметил, что интернет не может заменить прямое общение между людьми. Ключевым вопросом он назвал объединение всех уровней власти вокруг общих целей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 февраля заявил, что на производствах нужно внедрять инновационные технологии, чтобы усиливать эффективность труда, это одна из основных задач России. Он подчеркнул, что Путин всегда говорит о платформизации и цифровых решениях.