Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил о провале попыток Запада нанести РФ поражение на поле боя
Мир
WSJ сообщила о возможности Уиткоффа снова посетить Россию
Мир
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
Общество
Путин указал на необходимость соблюдать сроки восстановления новых регионов
Общество
Путин отметил способность россиян преодолеть любые угрозы
Общество
«Роскосмос» назначил Дениса Денискина новым гендиректором Центра им. Хруничева
Общество
Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах
Мир
В МИД РФ отметили усилия папы Франциска по защите духовных ценностей
Общество
Путин заявил о появлении на черном рынке западного оружия для Киева
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей
Общество
Путин назвал чрезвычайно важной работой расселение людей из аварийного жилья
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Общество
Россия и Казахстан обсудили в Тверской области сохранение исторической памяти о ВОВ
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

Путин указал на необходимость властей сохранять живую связь с гражданами

0
EN
Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Власти должны сохранять живую связь с гражданами страны, а также не должны создавать «цифровой забор» между собой и населением. Об этом 21 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Единственное, о чем хочу попросить, — это чтобы не возникало никакого цифрового барьера, никакого цифрового забора между людьми и местными органами власти, <...> чтобы сохранялась живая связь с гражданами», — заявил он на встрече с главами муниципальных образований.

По его словам, цифровые платформы уникальны своими возможностями и способствуют повышению эффективности управления на всех уровнях и направлениях деятельности. При этом глава государства подчеркнул, что соответствующие ресурсы не должны подменять живое, прямое общение с людьми.

Путин отметил, что интернет не может заменить прямое общение между людьми. Ключевым вопросом он назвал объединение всех уровней власти вокруг общих целей.

Приключения электроники: в России растет производство компьютеров
За первое полугодие объем составил 59 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 февраля заявил, что на производствах нужно внедрять инновационные технологии, чтобы усиливать эффективность труда, это одна из основных задач России. Он подчеркнул, что Путин всегда говорит о платформизации и цифровых решениях.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025