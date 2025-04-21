Путин призвал «разобраться» с предложением не бить по гражданским объектам
Предложение прекратить наносить удары по гражданским объектам требует тщательного анализа, что будет обязательно сделано. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин по окончании вручения всероссийской муниципальной премии «Служение» в Национальном центре «Россия».
«С этим нужно разобраться, это всë предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке», — заявил российский лидер, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что не исключает варианта, при котором подобная идея действительно может осуществиться.
«Так что мы всë это проанализируем и будем принимать соответствующее решение на будущее», — уточнил Путин.
Удары по гражданским объектам на Украине наносятся в том случае, если Киев использует их в военных целях, объяснил президент.
В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что все заинтересованные стороны будут проинформированы о несоблюдении Киевом пасхального перемирия. Он добавил, что российская сторона остается открытой к поиску мирного урегулирования.
Помимо этого, Министерство обороны России сообщило, что Украина 4,9 тыс. раз нарушила режим пасхального перемирия. Согласно сведениям российских военнослужащих, РФ удалось отразить шесть атак противника в пяти населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР) и в районе Олешни в Курской области.