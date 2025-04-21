Патриарх Кирилл отметил усилия папы римского Франциска по объединению христиан
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с уходом из жизни папы римского Франциска. Текст обращения был опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ) 21 апреля.
«Для христиан всего мира особое значение имело стремление Его Святейшества к проявлению солидарности со страдающими и обездоленными», — подчеркнул патриарх.
Он отметил, что понтифик приложил много усилий для объединения православных и католических христиан.
Ранее в этот день в РПЦ отметили большой опыт взаимодействия с католической церковью в период понтификата почившего папы римского. Там отметили, что Франциск всегда был готов обсуждать вопросы, касающиеся гуманитарного сотрудничества и миротворчества.
Папа римский Франциск скончался на 89-м году жизни в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта 21 апреля. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины папы римского. Понтифик играл важную роль в развитии контактов между РПЦ и католической церковью, подчеркнул глава государства.