Мужчина погиб после взрыва боеприпаса в Воронежской области
В хуторе Калач Лискинского района Воронежской области сдетонировал боеприпас, принадлежавший местному жителю, в результате взрыва один человек погиб и трое пострадали. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.
Уточняется, что среди раненых был один несовершеннолетний.
«Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, однако позже один мужчина скончался в больнице», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».
СУ СК возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а также о незаконном хранении взрывчатых веществ. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и продолжают вести расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
29 марта в Забайкальском крае ребенок пострадал в результате детонации неустановленного устройства. Ребенок получил ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.