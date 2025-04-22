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Россияне назвали самые распространенные трудности при поиске работы

Опрос: главной проблемой для российских соискателей является заработная плата
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Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
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Больше половины (54%) российских соискателей активно ищут работу, однако испытывают множество страхов и трудностей, несмотря на готовность к изменениям. Об этом говорится в исследовании аналитиков ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, с которым ознакомились «Известия» 22 апреля.

По данным опроса, главной проблемой, с которой сталкиваются соискатели, является низкий уровень зарплат в предложениях о работе. Эту причину указали 46% опрошенных. Каждый третий респондент (33%) испытывает сомнения относительно своих навыков и опыта, необходимых для интересующих позиций. Кроме того, 28% опасаются, что не смогут найти более выгодные предложения, а отсутствие информации о зарплате в вакансиях затрудняет поиск работы для почти четверти респондентов (23%).

Также чаще всего о низком уровне зарплат в вакансиях сообщают юристы (62%), административный персонал (55%) и работники сферы искусства и массмедиа (51%). В то же время наибольшее беспокойство о своих навыках испытывают IT-специалисты (44%), тогда как среди врачей и фармацевтов этот показатель значительно ниже — всего 12%. Финансовые работники (37%), HR-специалисты (31%) и топ-менеджеры (30%) больше всего опасаются, что не смогут найти более выгодные предложения.

Среди других распространенных опасений выделяются отсутствие откликов от работодателей (21%), желание сменить профессию из-за недостатка опыта в новой области (17%) и страх отказов из-за возраста (16%). Проблемы нехватки вакансий по специальности и трудности с поиском удаленной работы волнуют 13% соискателей.

К другим трудностям относятся неопределенные требования в вакансиях и неподходящее местоположение работы (по 10%), нехватка времени, сил или ресурсов для активного поиска (9%), а также недостаток информации о работодателе или наличие негативных отзывов о нем (8%).

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Ранее, 31 марта, сообщалось, что более половины россиян чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе (56%). Об этом говорится в результатах опроса аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк». При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием мог бы помочь психолог, а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы.

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