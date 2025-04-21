В Кремле напомнили о сигналах Путина о готовности к переговорам с Украиной
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности вести переговоры с Украиной. Об этом 21 апреля заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что слова Путина о готовности обсуждать тему ненанесения ударов по гражданским объектам в двустороннем порядке относились именно к Киеву.
«И ранее президент неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной <…> Это его еще одно предложение в этом плане», — добавил Песков.
Ранее в тот же день Путин заявил, что Россия готова проанализировать поступившее Москве предложение о моратории на удары по гражданским объектам. Президент отметил, что нужно тщательно оценить ситуацию и принять соответствующее решение.
Тогда же, 21 апреля, Песков сообщил, что все заинтересованные стороны будут проинформированы о несоблюдении Киевом пасхального перемирия. Он добавил, что российская сторона остается открытой к поиску мирного урегулирования.
Помимо этого, Министерство обороны России сообщило, что Украина 4,9 тыс. раз нарушила режим пасхального перемирия. Согласно сведениям российских военнослужащих, РФ удалось отразить шесть атак противника в пяти населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР) и в районе Олешни в Курской области.