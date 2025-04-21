Эксперты оценили стоимость жилья в разных районах Москвы
Самая низкая стоимость квартир на сегодня фиксируется в районах Зеленоградского и Новомосковского округов Москвы, за ними следуют ряд районов Северо-Восточного, Восточного и Северного округов. Об этом сообщили эксперты «Домклик», оценив стоимость однокомнатных квартир в новостройках разных районов столицы.
Согласно данным «Домклик», самая низкая стоимость квартир в новостройках зафиксирована в районах Старое Крюково (Зеленоградский АО), Филимонковское (Новомосковский АО) и Бибирево (Северо-Восточный АО). Здесь стоимость стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 кв.м. составляет 7,1 млн. рублей, 7,6 млн. рублей и 7,9 млн. рублей соответственно. На четвертом месте расположились районы Щербинка (Новомосковский АО) и Крюково (Зеленоградский АО) со средней стоимостью однокомнатной квартиры 8,2 млн. рублей. Далее следуют Косино-Ухтомский (Восточный АО) — 9 млн рублей, Внуково (Новомосковский АО) — 9,1 млн рублей Молжаниновский (Северный АО) — 9,2 млн рублей и Северный (Северо-Восточный АО) — 9,6 млн руб. Замыкает десятку Ясенево (Юго-Западный АО), где однокомнатная квартира обойдется в 9,8 млн. рублей.
По мнению экспертов, относительно невысокая цена недвижимости обусловлена значительным расстоянием от центра. В районах, расположенных внутри МКАД, небольшая стоимость — следствие характеристик предлагаемого жилья: в перечисленных локациях представлены в основном апартаменты.
Наиболее дорогими районами Москвы на сегодняшний день являются Якиманка, Тверской и Арбат. Квартира площадью 35 кв. м обойдется в сумму 107,9, 91,9 и 89,3 млн рублей соответственно. Высокая стоимость новостроек также отмечается в Хамовниках (67 млн рублей). Перечисленные районы находятся в западной части центра Москвы.
При этом в «Домклик» отмечают, что по сравнению с концом 2024 года медианная стоимость квадратного метра выросла на 14%. Учитывая, что предложение за этот период снизилось на 16%, эксперты предполагают, что рост цен обусловлен вымыванием предложений в нижнем ценовом диапазоне.