Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Мир
WSJ сообщила о возможности Уиткоффа снова посетить Россию
Мир
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
Мир
Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Общество
Путин отметил способность россиян преодолеть любые угрозы
Армия
ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили режим пасхального перемирия
Общество
Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах
Армия
Путин сообщил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия
Мир
Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей
Мир
Захарова заявила о неумении Запада конкурировать в торговле на основе права
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Общество
Россия и Казахстан обсудили в Тверской области сохранение исторической памяти о ВОВ
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку
Сюжет:

В Госдуме оценили готовность Киева отказаться от территорий ради мира

Депутат ГД Чепа: Зеленский в вопросе территорий поступит, как скажут в НАТО
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Для президента Украины Владимира Зеленского политическое признание любых территорий сегодня означает отход от всего того, что он заявлял ранее, пытаясь воздействовать на националистов. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в понедельник, 21 апреля.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что отказ от других регионов будет решенным вопросом, если Зеленского принудят признать Крым российским, передает RT. Также он предположил, что в настоящее время Москва и Киев находятся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия.

По словам Чепы, Зеленский будет поступать так, как ему скажут в НАТО. При этом парламентарий отметил, что у западных лидеров мнение о завершении конфликта неоднозначное, поэтому украинский лидер пользуется этой ситуацией, чтобы оттянуть решение.

«В любом случае он поступит так, как скажут американцы. Будет установка признать Крым, а если этого не случится, то все дальнейшие разговоры о мирном договоре останутся под вопросом», — сказал депутат в разговоре с Lenta.Ru.

Стадия понятия: РФ и США ведут переговоры по Украине на двусторонней основе
Почему добиться прекращения огня к Пасхе вряд ли удастся и когда возможна встреча Путина и Трампа

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине условия для завершения конфликта, среди которых возможное признание Соединенными Штатами Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, сообщается на сайте kp.ru.

В материале уточняется, что Вашингтон не намерен ограничивать военную помощь Киеву или блокировать идею размещения европейских войск на украинской территории, передает ИА Регнум.

18 апреля агентство Bloomberg написало, что США могут признать Крым территорией России в ходе сделки об урегулировании на Украине между Киевом и Москвой. При этом отмечалось, что американская сторона пока не приняла окончательного решения, передает НСН.

17 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью РФ.

На следующий день заместитель представителя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил «Известиям», что слова спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, который допустил признание не всех новых территорий РФ, можно прокомментировать фразой «торг здесь неуместен».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025