Для президента Украины Владимира Зеленского политическое признание любых территорий сегодня означает отход от всего того, что он заявлял ранее, пытаясь воздействовать на националистов. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в понедельник, 21 апреля.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что отказ от других регионов будет решенным вопросом, если Зеленского принудят признать Крым российским, передает RT. Также он предположил, что в настоящее время Москва и Киев находятся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия.

По словам Чепы, Зеленский будет поступать так, как ему скажут в НАТО. При этом парламентарий отметил, что у западных лидеров мнение о завершении конфликта неоднозначное, поэтому украинский лидер пользуется этой ситуацией, чтобы оттянуть решение.

«В любом случае он поступит так, как скажут американцы. Будет установка признать Крым, а если этого не случится, то все дальнейшие разговоры о мирном договоре останутся под вопросом», — сказал депутат в разговоре с Lenta.Ru.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине условия для завершения конфликта, среди которых возможное признание Соединенными Штатами Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, сообщается на сайте kp.ru.

В материале уточняется, что Вашингтон не намерен ограничивать военную помощь Киеву или блокировать идею размещения европейских войск на украинской территории, передает ИА Регнум.

18 апреля агентство Bloomberg написало, что США могут признать Крым территорией России в ходе сделки об урегулировании на Украине между Киевом и Москвой. При этом отмечалось, что американская сторона пока не приняла окончательного решения, передает НСН.

17 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью РФ.

На следующий день заместитель представителя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил «Известиям», что слова спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, который допустил признание не всех новых территорий РФ, можно прокомментировать фразой «торг здесь неуместен».