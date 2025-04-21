Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение»
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение» в Национальном центре «Россия» 21 апреля наградил первого замглавы администрации Вейделевского района Белгородской области — начальника управления безопасности Владимира Таранцова.
Глава государства вручил ему награду в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» за проект «За Отечество».
«Хочу поблагодарить всех победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение», пожелать участникам и профессиональных успехов, и личного счастья», — отметил Путин в завершающей речи.
Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по поручению президента в 2023 году. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внесшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В этом году рассмотрено более 41 тыс. заявок из всех субъектов России.
В ходе своего выступления президент РФ отметил, что преодолевать любые угрозы стране позволяют отвага и сила духа россиян. Он подчеркнул, что примеры стойкости, верности долгу, а также искренней любви к Отечеству в наши дни доказывают связь времен.