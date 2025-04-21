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Названы имена трех главных преемников папы римского

Эксперт Лункин назвал кардинала Маттео Дзуппи одним из преемников папы римского
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Религиовед Роман Лункин заявил, что на данный момент не существует явного лидера среди претендентов, однако можно выделить несколько ключевых фигур, из которых будут выбирать нового понтифика после смерти папы римского Франциска.

В беседе с aif.ru в понедельник, 21 апреля, специалист отметил, что в Ватикане начнется конклав, на котором кардиналы будут выбирать нового понтифика. Как возможного преемника папы римского называют имя кардинала Маттео Дзуппи, получившего известность благодаря своей роли в миротворческих миссиях.

«Он является уполномоченным папы римского по миротворчеству в рамках украинского кризиса: он приезжал в Россию, чтобы помочь перемещенным лицам, включая детей, а также участвовал в обмене военнопленными», — рассказал Лункин.

По его словам, Дзуппи представляет более гибкую дипломатическую линию, но на Западе его позицию, которая вписывается в концепт позитивного нейтралитета Ватикана, иногда воспринимают как пророссийскую. Открыто он никогда не осуждал Россию. Папа Франциск тоже придерживался сдержанной риторики.

Также одним из возможных кандидатов на пост нового папы римского рассматривается Пьетро Паролин — нынешний госсекретарь Ватикана. Он имеет опыт в дипломатии и хорошо знает внутреннюю курию Ватикана. Он активно взаимодействует с Русской православной церковью и Россией.

Кроме того, в список вероятных кандидатов входит Жан-Клод Холлерих — кардинал из Люксембурга и глава Совета европейских епископских конференций. Лункин указал на то, что он является одним из наиболее сбалансированных кандидатов, но с более либеральной направленностью.

«Среди других кандидатов также упоминается американский кардинал Рэймонд Берк, который представляет консервативное крыло церкви, что может сделать его выбор логичным, особенно учитывая политическую ситуацию в США», — отметил религиовед.

Он добавил, что кардиналы, вероятно, будут стремиться выбрать более сбалансированного кандидата, как это было в случае с Франциском.

Святой из трущоб: умер папа римский Франциск
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О смерти 88-летнего папы Франциска стало известно ранее 21 апреля. По словам кардинала Кевина Фаррелла, понтифик умер в 08:35 мск, отмечает НСН. По данным источников, он мог умереть из-за инсульта, отмечает 360.ru.

Соболезнования в связи со смертью Франциска выразили ряд мировых лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин.

20 апреля глава Римско-католической церкви появился на публике в честь Пасхи. Он сидел в инвалидной коляске, а текст традиционного послания к верующим ему помог зачитать церемониймейстер, архиепископ Диего Равелли.

В феврале 2025 года понтифика госпитализировали с бронхитом, после чего его состояние ухудшилось — врачи диагностировали у Франциска сложную форму воспаления легких. Из больницы священнослужителя выписали 23 марта, пишет RT. Серджио Альфьери, глава хирургического отделения больницы «Джемелли», где лечился Франциск, назвал его выписку из госпиталя чудом, сообщает ИА Регнум.

Франциск был избран папой римским в марте 2013 года, напоминает сайт kp.ru.

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