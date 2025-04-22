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Эксперт спрогнозировал замену управленческих команд в России мультиагентным ИИ

Эксперт Копосов: место управленческих команд займут мультиагентные ИИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В ближайшие годы Россия может столкнуться с радикальной трансформацией системы управления — как в бизнесе, так и в государственном секторе. Место традиционных управленческих команд займут мультиагентные системы на базе искусственного интеллекта (ИИ). Такой прогноз озвучил «Известиям» 22 апреля эксперт в области цифровой трансформации, заместитель директора компании стратегического планирования «АРБ Про» Роман Копосов.

По словам аналитика, мир переходит от концепции «одного умного алгоритма» к архитектуре коллективного ИИ. Речь идет о так называемых мультиагентных системах — это когда не один, а сразу десятки или сотни нейросетевых агентов работают над решением сложной задачи. Каждый — в своей специализации: кто-то анализирует данные, кто-то выстраивает прогнозы, а кто-то отвечает за принятие решений на основе входящих сигналов.

«Мы наблюдаем начало сдвига, сравнимого с приходом интернета: управленческие функции начнут распределяться между ИИ-агентами. Это затронет не только частный сектор, но и органы власти. Уже сегодня мультиагентные ИИ-системы берут на себя планирование, анализ и координацию в таких сферах, как логистика, сельское хозяйство и кибербезопасность. Вопрос «когда они дойдут до чиновников» — это вопрос ближайших пяти лет», — отметил эксперт.

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В то же время он уточнил, что речь не идет о прямом вытеснении людей. Скорее, об изменении их роли: из исполнителей и координаторов управленцы превратятся в архитекторов ИИ-команд и модераторов процессов. Аналитические задачи, сводки, сценарное планирование и даже согласование документов уже в настоящее время могут выполняться связкой нейросетей быстрее и точнее, чем традиционный аппарат.

«Управленческие совещания, на которые сегодня тратится по 4–6 часов, могут быть заменены десятком специализированных агентов, которые рассчитают риски, выработают сценарии и предложат оптимальное решение на базе тысячи входных факторов — за минуты», — сказал Копосов.

По оценке аналитика, уже в ближайшие годы мультиагентные системы могут стать основой для цифровых двойников городов, отраслей и даже целых территорий. Такие системы смогут прогнозировать последствия политических решений, управлять ресурсами и моделировать действия органов власти при ЧС.

По его словам, ключевыми направлениями для внедрения мультиагентного ИИ в госаппарате станут демографическая политика, региональное планирование, антикризисное реагирование и цифровые услуги населению.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что большинство опрошенных креативных специалистов активно используют нейросети в своей работе. При этом 43% респондентов прибегают к ним на регулярной основе, следует из результатов исследования Агентства креативных индустрий Москвы и компании MTS AI. Художники, дизайнеры, представители индустрии рекламы и моды чаще всего используют нейросети для генерации идей и новых концепций

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