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Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе

Эксперт Соболев: до конца недели доллар будет в диапазоне 77,5–84,5 рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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На неделе ожидаются колебания котировок в пределах 77,5–84,5 рубля за доллар, 88,5–96 рублей за евро и 10,5–11,7 рубля за юань, считает начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Об этом он рассказал «Известиям» 21 апреля.

Центробанк РФ установил на 19 апреля курс американской валюты в районе 81,1 рубля, европейской — 92,2 рубля, китайской — 11 рублей. При этом, по данным Мосбиржи, 18 апреля юань торгуется на уровне 11,1 рубля.

«Рубль с открытия недельной сессии выглядит сильным по отношению к доллару и юаню, но при этом частично сдает позиции против евро. Это объясняется в первую очередь ростом недоверия к американской валюте, которое усиливается после пасхальных выходных», — объяснил Соболев.

По его словам, благоприятная геополитическая обстановка всё еще способствует уменьшению санкционной премии за риск. Вторая половина месяца обычно приводит к росту объемов продаж иностранной валюты со стороны экспортеров перед уплатой налогов.

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8 апреля Центральный банк (ЦБ) России сообщил, что курс рубля укрепился в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы. При этом отмечается, что в силу геополитической ситуации и сигналов о сохранении жесткой кредитно-денежной политики индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику по итогам марта.

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