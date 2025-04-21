Плодово-ягодную станцию в Красноярске подключат к водоснабжению
Плодово-ягодную станцию в Красноярске подключат к сетям водоснабжения. Ведется поиск подрядчика, начальная стоимость контракта — 42,2 млн рублей.
Победителю торгов предстоит проложить более 2,3 км труб, установить насосную и очистные станции, фильтры, провести трубопровод и обустроить камеры.
Сети будут тянуть от улицы Елены Стасовой до Пасечной. Это позволит обеспечить холодной водой нижнюю часть микрорайона. Сейчас местные жители вынуждены брать воду из двух скважин на Минусинской, находящихся в частной собственности.
По информации ИА KrasnoyarskMedia, подрядную организацию выберут в мае. Срок выполнения работ — до конца сентября.
Ранее сообщалось, что в Красноярске приступили к строительству крематория. Его разместят рядом с кладбищем на Бадалыке.